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Jose Mourinho göreve gelmeden 6 yıldızı çizdi: Real Madrid'de onları istemiyor

Jose Mourinho göreve gelmeden 6 yıldızı çizdi: Real Madrid'de onları istemiyor

19:333/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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Jose Mourinho, başkan Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde göreve gelecek.
Jose Mourinho, başkan Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde göreve gelecek.

Real Madrid'de Jose Mourinho etkisi göreve başlamadan hissedilmeye başladı. Portekizli teknik adamın, yeni sezon planlamasında 6 futbolcunun üzerini çizdiği öne sürüldü.

Real Madrid'de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürerken, kulübün geleceğine dair dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in aktardığı bilgilere göre, takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Jose Mourinho, göreve başlamadan önce kadro planlamasını büyük ölçüde şekillendirdi.

Mourinho'nun hazırladığı raporda, yeni sezon planlamasında düşünmediği futbolcuları yönetime bildirdiği belirtildi.

İddialara göre ayrılık listesinde Fran Garcia, Raul Asencio, Dani Ceballos ve genç yıldız Franco Mastantuono'nun yanı sıra takımın önemli isimleri arasında gösterilen Rodrygo ile Eduardo Camavinga da yer alıyor.

Özellikle Rodrygo ve Camavinga gibi son yıllarda takımın vazgeçilmez parçaları arasında bulunan iki futbolcunun listede bulunması futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Deneyimli teknik adamın, yeni sezonda daha dengeli ve mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.




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