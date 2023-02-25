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Spor

Josko Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı ve Almanya temsilcisi Leipzig'in savunma oyuncusu Josko Gvardiol, imzalı formasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

14:12 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Josko Gvardiol

Josko Gvardiol

Leipzig'in Hırvat futbolcusu Josko Gvardiol, imzalı maç formasını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.


Gvardiol, 32 numaralı formasını imzalı şekilde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ulaştırdı.


Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.

#Hırvatistan
#Josko Gvardiol
#Leipzig
1 saat önce
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Josko Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı
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