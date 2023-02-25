Josko Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Leipzig'in Hırvat futbolcusu Josko Gvardiol, imzalı maç formasını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.