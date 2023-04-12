Jude Bellingham konusunda hangi kulüplerin hamle yapacağı kesinleşmeye başlarken, devre arasında denklemde olduğu konuşulan Liverpool için İngiliz orta saha artık hedef değil.





Real Madrid, sadece Bellingham için değil her yeni çıkan yetenekli futbolcuya ilgili olan kulüplerden biri olmaya devam ediyor. Bellingham için de durum farklı değil, bir süredir İspanyol başkentine taşınmasıyla ilgili haberler çıkıyor. Alman Bild'in çarşamba günü yayınladığı bir haberde, Real Madrid'in bu transfer için açık ara önde olduğu, Dortmund ile yapacakları görüşmeler öncesinde 100 milyon euro peşin ve 30-50 milyon euro bonus limiti belirledikleri iddia edildi.





Ancak Madrid'in orta saha rotasyonunda Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, 37 yaşındaki Luka Modrić ve 33 yaşındaki Toni Kroos gibi orta saha oyuncuların bulunması Bellingham için de karar alma noktasında etkili olacak.





Diğer taraftan Madrid'in elinde böyle bir rotasyon varken, yaz transfer döneminde diğer pozisyonlardan önce İngiliz merkez orta saha oyuncusuna öncelik verip vermeyecekleri de ayrı merak konusu.





Real Madrid, kusursuz bir orta saha için Bellingham'ı da istiyor. pic.twitter.com/5GCTEHwjb8 — SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022





Chelsea Manchester City ve PSG ihtimalleri





Bild haberine göre, bu üç kulüp için de Bellingham dolaylı yoldan hedef. Çünkü onlar için para sorun değil ama 19 yaşındaki futbolcu, bu kulüpleri "çekici olmayan ve ruhsuz" takımlar olarak görüyor ve daha fazla "tutku, onur ve itibar" olan bir noktayı tercih ediyor. Bu durumun Real Madrid'i öne çıkardığı iddia ediliyor.





Manchester City açısından, Bellingham'a her şey için mücadele etme şansını, ayrıca Dortmund'da harika bir ilişki paylaştığı Erling Haaland ile yeniden bir araya gelme şansını sunabilir.





PSG'nin kurduğu kendi Galaksi takımı henüz başarılı olmadı, özellikle de Avrupa sahnesinde.





Chelsea ise, gelecek sezon için henüz bir teknik direktörü yok, daha fazla harcama yapmadan önce ise FFP için daha çok para kazanmak zorundalar ve muhtemelen gelecek sezon ligdeki sıralamadan ötürü Avrupa'da olmayabilirler. Bellingham'ı Londra'ya çekip çekemeyecekleri soru işareti.





Manchester United





Manchester United'in geleceği şu anda biraz belirsiz, çünkü Glazerlar'ın kulüp satış süreci uzun sürecek gibi. Ancak Bellingham transferinde rekabet etmek için teorik olarak paraları var, ona geleneksel ve tarihi bir ortam sunabilirler ve onu takımı yeniden zirveye çıkarmak için bir temel taşı yapmak gibi bir durum söz konusu olabilir.





Ancak, böyle bir projeye ilgi duyup duymayacağı henüz belli değil. Son birkaç yılını Dortmund'un Bayern Münih'i tekrar geçmesine yardımcı olmaya çalışarak geçirdi, 2013'ten beri lig şampiyonluğu kazanamayan bir kulüp olan Manchester United'da aynı şeyi yapmak isteyip istemeyeceği belli değil.





Başka bir ideal seçenek ortaya çıkmadığı için, Dortmund'da bir yıl daha kalması da bir ihtimal. Özellikle yazılan rakamların Dortmund'un taleplerini karşılamaya yetmeyeceğinden dolayı pekala ihtimaller arasında yer alıyor.





Jude Bellingham kimdir kaç yaşında?

29 Haz 2003 tarihinde Stourbridge’de doğan genç futbolcu, 7 yaşında Birmingham City altyapısında futbola başladı. 2019 yılına kadar Altyapıda top koşturan Jude Bellingham, 2019-20 sezonunda A takıma yükseldi. Merkez orta sahada görev yapan oyuncu, Ağustos 2019'da ilk maçına çıkarak Birmingham City formasıyla maça çıkan en genç oyucu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran genç oyuncu, 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.







