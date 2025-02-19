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Jude Bellingham'ın cezası açıklandı: Real Madrid itiraz edecek

Jude Bellingham'ın cezası açıklandı: Real Madrid itiraz edecek

18:0519/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bellingham'ın kırmızı karta gösterdiği tepki.
Bellingham'ın kırmızı karta gösterdiği tepki.

Real Madrid'de Osasuna maçında kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın cezası belli oldu. Eflatun-beyazlılar, bu karara itiraz edecek.

LaLiga 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla görmüştü.


Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın cezası belli oldu.


İspanya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcuya iki maç ceza verildiğini açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun verdiği bu karara itiraz edeceği aktarıldı.






#Real Madrid
#Jude Bellingham
#LaLiga

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