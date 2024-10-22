Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında konuk ettiği Stuttgart'a 1-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada El-Bilal Toure kaydetti. Milli oyuncu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı. Juventus-Stuttgart maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Juventus sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart 1-0 galibiyetle tamamladı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada El-Bilal Toure kaydetti.
Juventus'ta Danilo maçın 84. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Stuttgart 86. dakikada Millot'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 7 yaparak 5. sıraya yükseldi. Stuttgart 2 puanla 27. sıraya geriledi.