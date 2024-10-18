İtalya Serie A 8. haftasında Kenan’lı Juventus evinde Lazio’yu konuk ediyor.
İtalya Serie A 8. haftasında Kenan’lı Juventus evinde Lazio’yu konuk ediyor. Allianz Stadium’unda oynanacak karşılaşmayı İtalya hakem Juan Luca Sacchi yönetecek. Ligde 13 puanla 3. sırada yer alan iki takım kritik haftada hata yapmak istemiyor. Evinde oynadığı son 3 maçı beraberlikle tamamlayan Juventus, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun cevabı….
Juventus, İtalya Serie A 8. haftasında evinde Lazio ile karşılaşacak. 178. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 93 galibiyet Lazio 44 galibiyet elde etti. 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Juventus - Lazio maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS - LAZİO CANLI SKOR
JUVENTUS - LAZİO CANLI SKOR
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
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