Juventus, İtalya Serie A 8. haftasında evinde Lazio ile karşılaşacak. 178. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 93 galibiyet Lazio 44 galibiyet elde etti. 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.