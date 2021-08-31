Juventus Ronaldo'nun yerine eski oyuncusunu transfer etti

Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı sonrası hücum hattını eski oyuncusuyla doldurdu.
İtalyan kulübü, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Moise Kean'in İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon euro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019 yaz transfer döneminde Everton'a transfer olmuş, 2020-2021 sezonunu ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımında geçirmişti.
Moise Kean è di nuovo a casa! 🏠⚪⚫
#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/IqXHnxA8BY
Moise Kean è di nuovo a casa! 🏠⚪⚫