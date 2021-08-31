Spor Juventus Ronaldonun yerine eski oyuncusunu transfer etti
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Juventus Ronaldo'nun yerine eski oyuncusunu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Juventus Ronaldonun yerine eski oyuncusunu transfer etti
Juventus formasıyla 101 gol atıp, 5 kupa kazandı.

Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı sonrası hücum hattını eski oyuncusuyla doldurdu.

İtalyan kulübü, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Moise Kean'in İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon euro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019 yaz transfer döneminde Everton'a transfer olmuş, 2020-2021 sezonunu ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımında geçirmişti.


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