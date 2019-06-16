SERİE A

Juventus'ta Sarri dönemi

Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile 3 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan tekin adam, son olarak Chelsea'de görev aldı.

İtalyan tekin adam, son olarak Chelsea'de görev aldı.

Fotoğraf: LEE SMITH / Reuters

Allegri ile yollarını ayıran Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Sarri'yi getirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Hoş geldin Sarri" denildi.

60 yaşındaki teknik adam son olarak görev yaptığı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Sarri, Chelsea dışında kariyerinde; Napoli, Empoli, Alessandria, Sorrento Calcio, Grosseto, Perugia, Hellas Verona, Avellino, Pescara, Sangiovannese ve Sansovino kulüplerini çalıştırdı.


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