Juventus'ta Sarri dönemi

Allegri ile yollarını ayıran Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Sarri'yi getirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Hoş geldin Sarri" denildi.

60 yaşındaki teknik adam son olarak görev yaptığı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Sarri, Chelsea dışında kariyerinde; Napoli, Empoli, Alessandria, Sorrento Calcio, Grosseto, Perugia, Hellas Verona, Avellino, Pescara, Sangiovannese ve Sansovino kulüplerini çalıştırdı.