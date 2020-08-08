SERİE A

Juventus'ta Sarri neden gönderildi?

Juventus'ta bir dönem sona erdi: Şampiyon hocayı gönderdiler

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenen Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maurizio Sarri

Maurizio Sarri

Fotoğraf: Jennifer Lorenzini / Reuters

Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juvensut'ta teknik direktör Sarri'nin görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarri, Juventus'ta lig şampiyonluğu yaşadı.
Sarri, Juventus'ta lig şampiyonluğu yaşadı.
Reuters

Üç yıllık sözleşme yapılmıştı

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Chelsea kulüplerini çalıştıran Sarri, geçen sene Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçilen İtalyan teknik adam, 2018-19 sezonunda Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.

Pochettino ve Inzaghi gündemde

İtalyan basınında Juventus teknik direktörlüğü için Mauricio Pochettino ve Simone Inzaghi'nin adları geçiyor.

Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı
Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı

İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.Ronaldo'nun golleri yetmediJuventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.Kulüp tarihine geçtiRonaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.Juventus-Lyon maç özeti için tıklayınVarane Real Madrid'i yaktı, City çeyrek finale çıktı (ÖZET)

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