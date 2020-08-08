Juventus'ta bir dönem sona erdi: Şampiyon hocayı gönderdiler

Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juvensut'ta teknik direktör Sarri'nin görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Üç yıllık sözleşme yapılmıştı

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Chelsea kulüplerini çalıştıran Sarri, geçen sene Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçilen İtalyan teknik adam, 2018-19 sezonunda Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.

Pochettino ve Inzaghi gündemde

İtalyan basınında Juventus teknik direktörlüğü için Mauricio Pochettino ve Simone Inzaghi'nin adları geçiyor.