Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

20:1323/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu
Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Igor Tudor, 2017 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta'ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder." ifadeleri kullanıldı.


Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A'da önce Atalanta'ya 4-0, bir sonraki lig maçında da Fiorentina'ya 3-0 yenildi. Torino ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Motta'nın görevine son verildi.


Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapan 46 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor, İtalya'da daha önce Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı.


Türkiye'de Temmuz 2016 ile Şubat 2017 arasında Kardemir Karabükspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Şubat 2017'de göreve başladığı Galatasaray'ın başında ise aynı yılın Aralık ayına kadar kaldı.


#Juventus
#Igor Tudor
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB araştırma sonuçlarını açıkladı: Öğrencilerin dijital cihaz kullanımında ilginç veriler