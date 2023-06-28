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Spor

Kai Havertz resmen Arsenal'de

Arsenal, Kai Havertz'in transferini sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek.

22:12 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kai Havertz

Kai Havertz

İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu kaçıran Arsenal, yeni sezonun transfer çalışmalarına hızlı girdi.

Decla Rice transferini bitirmesi beklenen Arsenal, Kai Havertz'i de resmen renklerine bağladı.

70 milyon euro bonservis ödediler

Arsenal'in Kai Havertz transferi için Chelsea'ye 70 milyon Euro ödeyecek. 24 yaşındaki futbolcu Arsenal'de 29 numaralı formayı giyecek.

Chelsea yaklaşık 3 yıl önce Kai Havertz'i Bayer Leverkusen'den 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

''Arsenal'in çok büyük tarihi var''

Arsenal'e transferinin ardından konuşan Alman forvet, "Bu muhteşem kulübe katılmak benim için heyecan verici. Bu kulübün çok büyük bir tarihi var ve umarım çok şey başarabiliriz" ifadelerini kullandı.


Arteta açıklama yaptı

Öte yandan Mikel Arteta da "Havertz bize ekstra güç ve oyunumuza çeşitlilik getirecek" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan oyuncu 9 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

#Transfer
#Kai Havertz
#Arsenal
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