Kai Havertz resmen Arsenal'de

Dünyada Barcelona, Arsenal, Chelsea gibi büyük takımlar başta olmak üzere birçok takımın LGBT propagandası yapması tepkilere neden oldu. Buna karşılık Real Madrid, Inter, Milan, Manchester City, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi diğer büyük takımların, LGBT propagandası yapmaması ve Kurban Bayramı'nı kutlaması takdir aldı.