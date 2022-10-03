Spor Süper Lig maçında açıklanan taraftar sayısı herkesi şaşkına çevirdi
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Süper Lig maçında açıklanan taraftar sayısı herkesi şaşkına çevirdi

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonunda stadyumdaki seyirci bilgisinin açıklanmasıyla futbolseverler şaşkına uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük-İstanbulspor maçını kaç taraftar izledi?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını 359 kişinin izlediği açıklandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bu kadar az seyircinin takip etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Futbolseverler Karagümrük'ün maçlarını neden kendi stadyumunda oynayamadığını sorgularken federasyona bu konuda eleştirilerde bulundu.
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