Süper Lig maçında açıklanan taraftar sayısı herkesi şaşkına çevirdi

Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını 359 kişinin izlediği açıklandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bu kadar az seyircinin takip etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Futbolseverler Karagümrük'ün maçlarını neden kendi stadyumunda oynayamadığını sorgularken federasyona bu konuda eleştirilerde bulundu.