Diagne'nin gol sevinci
Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazanırken, Mbaye Diagne hat trick yaptı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45, 53 ve 80. dakikalarda Mbaye Diagne ile 69. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 27. dakikada Jordy Caicedo ile 90+1 ile 90+6. dakikalarda Leke James attı. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 29'a yükseltirken, Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
Karagümrük-Sivasspor maçının özeti
18. dakikada Bertolacci’nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne’nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
19. dakikada Caicedo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan’ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz’in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini’nin yerden ortasında kale önünde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
65. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini’nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
69. dakikada Diagne’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ozdoev’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
80. dakikada Ljajic’in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis’ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne’nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1
87. dakikada Ricci’nin Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.
90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James’in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan’a çarparak ağlara gitti. 4-2
90+6. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Leke James’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3