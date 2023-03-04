Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45, 53 ve 80. dakikalarda Mbaye Diagne ile 69. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 27. dakikada Jordy Caicedo ile 90+1 ile 90+6. dakikalarda Leke James attı. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 29'a yükseltirken, Sivasspor ise 24 puanda kaldı.