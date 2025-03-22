Karşıyaka çıkış peşinde

Karşıyaka'da hafta içinde transfer yasağı açılarak anlaşma sağlanan iki yeni yabancıdan Guard Mike Smith'in yarın ilk kez forma giymesi bekleniyor. Vize işlemleri yetişmeyen Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh ise önümüzdeki günlerde takıma katılacak.

Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta iç sahada 94-83 kaybedilen Büyükçekmece maçında kavgaya karışıp diskalifiye edilen Roberto Gallinat ve Mert Celep'in yanı sıra Muhsin Yaşar da kritik Yalova deplasmanı öncesinde sportif ceza almaktan kıl payı kurtuldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu olay nedeniyle Mert ve Gallinat'a 135'er bin TL, Muhsin'e ise 52 bin 500 TL para cezası verdi.