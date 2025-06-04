Karşıyaka'da camia devreye girdi: Bayram öncesi ödeme yapılacak

Karşıyaka'da kongrede başkan adayı çıkmayınca acil ödemeler için camia devreye girdi. Eski başkan ve yöneticilerin katkısıyla pazartesi günü 1 milyon 240 bin TL kaynak yaratıp taksit ödeme tarihinin son gününde ödeme yaparak kamu borcu yapılandırmasının bozulmasını önleyen Karşıyaka, bayram tatili öncesi personel maaşları için de devrede.