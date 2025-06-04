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Karşıyaka'da camia devreye girdi: Bayram öncesi ödeme yapılacak

Karşıyaka'da camia devreye girdi: Bayram öncesi ödeme yapılacak

17:464/06/2025, Çarşamba
AA
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Karşıyaka
Karşıyaka

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da kongrede başkan adayı çıkmayınca acil ödemeler için camia devreye girdi. 2 aydır maaş alamayan kulüp personeline bayram öncesi ödeme yapılacak.

Karşıyaka'da kongrede başkan adayı çıkmayınca acil ödemeler için camia devreye girdi. Eski başkan ve yöneticilerin katkısıyla pazartesi günü 1 milyon 240 bin TL kaynak yaratıp taksit ödeme tarihinin son gününde ödeme yaparak kamu borcu yapılandırmasının bozulmasını önleyen Karşıyaka, bayram tatili öncesi personel maaşları için de devrede.


1912 Karşıyaka Derneği koordinesinde, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde camiadan Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal gibi isimlerin mali katkılarıyla toplanan kaynakla 2 aydır maaş alamayan kulüp personeline bayram öncesi ödeme yapılacak.


Karşıyaka'da camia katkısıyla Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin elektrik borcu da ödendi. Karşıyaka'da kongre sonrası hafta başında başkanlıktan istifa eden İlker Ergüllü de 19 Haziran'daki seçime kadar basketbol takımına sponsor bulmak için görüşmeler yapıyor.




#Karşıyaka
#Nesine 2. Lig
#1912 Karşıyaka Derneği
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