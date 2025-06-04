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Tunahan Ergül Bursaspor'da

Tunahan Ergül Bursaspor'da

16:284/06/2025, Çarşamba
AA
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Tunahan Ergül, Bursaspor formasını giydi.
Tunahan Ergül, Bursaspor formasını giydi.

Trendyol. 1. Lig ekiplerinden Çorum FK futbolcusu Tunahan Ergül, 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a transfer oldu.

Tunahan Ergül, Bursaspor'a transfer oldu.


Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Tunahan Ergül'ün transferi konusunda Bursaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Tunahan Ergül'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kırmızı-siyahlı forma ile bu sezon ligde 26 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez ağları havalandırdı.





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