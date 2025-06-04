Tunahan Ergül Bursaspor'da

Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Tunahan Ergül'ün transferi konusunda Bursaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Tunahan Ergül'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.