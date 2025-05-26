Bursaspor, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Hakkı Türker ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü Menemen FK ile sözleşmesi devam etmesine rağmen büyük fedakârlık yaparak yeşil-beyazlı formayı giymeyi tercih etti.





33 maçta 9 gol, 17 asist

Bursa doğumlu olan ve 1.85 cm boyundaki Hakkı Türker, bu sezon Nesine 2. Lig'de Menemen FK formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol, 17 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.





Futbola Arabayatağı altyapısında başlayan Hakkı, ardından Nilüferspor ve Zaferspor formaları giydi. Profesyonel kariyerinde ise Erokspor, Tekirdağspor, Adanaspor ve Menemen FK gibi kulüplerde görev yaptı.



