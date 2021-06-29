Spor Kartalda 6 transfer planı
TRANSFER

Kartal'da 6 transfer planı

Beşiktaş öncelik santrforda olmak üzere en az 6 transfer yapmayı düşünüyor. Rosier ve Ghezzal’ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalda 6 transfer planı
Alex Teixeira Beşiktaş'ın teklif yaptığı futbolcular arasında yer alıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’la önümüzdeki sezon için yeniden anlaşan Beşiktaş yönetimi, iç ve dış transfer için harekete geçiyor. Siyah-beyazlılar öncelik santrforda olmak üzere stoper, 10 numara ve orta saha dahil en az 6 transfer yapmayı düşünüyor.

Rosier ve Ghezzal’ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Sergen Yalçın’ın, ilk kamp dönemine en az 2, ikinci kamp dönemine de 2 veya 3 oyuncunun transferinin mutlaka bitirilmesini istediği öğrenildi.

Rosier'den Beşiktaş resti: "Bırakın gideyim"
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Rosier'den Beşiktaş resti: "Bırakın gideyim"

Öncelikli hedef Diego Costa

Daha önceden Salih Uçan ile anlaşan Beşiktaş, Kenan Karaman ile de prensip anlaşması yapmıştı. Sergen Yalçın’ın istediği Diego Costa öncelikli hedef konumunda. Beşiktaş yöneticileri, Brezilyalı oyuncunun “Kararımı bir hafta içinde açıklayacağım” açıklamasından sonra beklemeye geçti.

Yıldız golcü Costa'nın bonservisi elinde bulunuyor.
Yıldız golcü Costa'nın bonservisi elinde bulunuyor.

Alex Teixeira ile görüşülüyor

Çin’den ayrılarak Avrupa’da oynamak isteyen Alex Teixeira, siyah-beyazlıların görüştüğü ve teklif sunduğu diğer bir futbolcu durumunda.

Stopere iki aday

Beşiktaş, stoperde Brezilya’dan Leo Pereira ve Sırbistanlı Uros Spajic için de cevap bekliyor.

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SPOR
Kenan Karaman'ın transferi imzaya kaldı
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