Kartal'ın hedefi Alex Collado

Türk futbolu, yıllardır yapılan savurganlık ve hesapsız harcamalar nedeniyle mali olarak çıkmaza girmişken, gelinen noktadan ders alınmadığı görülüyor. 4 büyük kulübün borcu 23 milyar TL'ye dayanmasına rağmen, yaz transfer dönemine girilmesiyle milyon euroluk oyuncularla sözleşmeler imzalanıyor ya da görüşmeler yapılıyor. Harcamalar böyle devam ederse, zaten ekonomik olarak bitmeye yüz tutmuş Türk futbolu kendi ölüm fermanını yazmış olacak.