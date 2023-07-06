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Spor

Kartal'ın hedefi Alex Collado

Nathan Redmond'un kararının gecikmesi, Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti. İspanyol basını, siyah-beyazlıların, sağ kanat bölgesi için Barcelona'nın 24 yaşındaki oyuncusu Alex Collado'ya teklif yaptığını iddia etti.

09:38 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş, Redmond'un alternatifi olarak Alex Collado'yu belirledi.

Beşiktaş, Redmond'un alternatifi olarak Alex Collado'yu belirledi.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verirken, Nathan Redmond'un durumunun henüz netleşmemesi dolayısıyla sağ kanat için hamle yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, Barcelona'nın genç futbolcusu Alex Collado'yu gündemine aldığı öne sürüldü.


Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki İspanyol oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Ligden farklı takımlar da teklifte bulundu.


Barcelona altyapısından yetişen ve A takım formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Collado, 2021-22 sezonunun devre arasında Granada'ya, geçen sezon ise Elche'ye kiralandı.


Barcelona, Collado'nun 1 yıllık sözleşmesine rağmen, 2 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için fesih yoluna gidecek. Beşiktaş da bu sayede bonservis bedeli ödemeden İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilecek.


Stopere Lyanco

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş için EPSN'den bir iddia geldi. Buna göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki stoper için İngiliz ekibi Southampton'dan haber beklediği kaydedildi.







#Beşiktaş
#Barcelona
#Alex Collado
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