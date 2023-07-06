Kartal'ın hedefi Alex Collado

Beşiktaş, Redmond'un alternatifi olarak Alex Collado'yu belirledi.
Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verirken, Nathan Redmond'un durumunun henüz netleşmemesi dolayısıyla sağ kanat için hamle yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, Barcelona'nın genç futbolcusu Alex Collado'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki İspanyol oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Ligden farklı takımlar da teklifte bulundu.
Barcelona altyapısından yetişen ve A takım formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Collado, 2021-22 sezonunun devre arasında Granada'ya, geçen sezon ise Elche'ye kiralandı.
Barcelona, Collado'nun 1 yıllık sözleşmesine rağmen, 2 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için fesih yoluna gidecek. Beşiktaş da bu sayede bonservis bedeli ödemeden İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş için EPSN'den bir iddia geldi. Buna göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki stoper için İngiliz ekibi Southampton'dan haber beklediği kaydedildi.