Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini 27. dakikada Awer Mabil, 71. dakikada Umut Bozok ve 74. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 65. dakika Selim Ay attı. Ayrıca mücadelenin 86. dakikasında Rizespor'dan Fabricio, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Mağlubiyet hasreti 7 maça çıktı
- Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi bu süreçte, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.