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Kasımpaşa'da Jackson Muleka durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Jackson Muleka durdurulamıyor. Neredeyse saat başı gol atma başarısı gösteren 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında gelmesine rağmen gol krallığına oynuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşada Jackson Muleka durdurulamıyor
Transfermarkt verilerine göre Muleka'nın güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.

Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki oyuncusu Jackson Muleka, devre arasında takıma katılmasıyla birlikte, Süper Lig'de gol krallığına oynamaya başladı. Belçika'nın Standart Liege takımından transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, her 64 dakikada bir fileleri havalandırıyor.

Kasımpaşa formasıyla ligde 10 maça çıkan Muleka, 11 gol ve 3 asistle takımına büyük katkı sağladı. Şu anda Süper Lig'de 15 gol ile gol krallığında zirvede yer alan El Kaabi ve takım arkadaşı Umut Bozok'u yakından takip eden Muleka, geriye kalan 3 haftada rakiplerini geçmeye çalışacak.

  • "Kasımpaşa'da kalabilir"
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, devre arasında kiralık olarak kadroya kattıkları Jackson Muleka'nın geleceğiyle ilgili olarak, "Muleka'nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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