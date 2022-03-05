​Kasımpaşalı Jackson Muleka durdurulamıyor

Spor

Fenerbahçe'den sürpriz imza: Güney Koreli 'harika çocuk' Jin-ho Jo transfer edildi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir transfer yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın 18 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.