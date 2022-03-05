​Kasımpaşalı Jackson Muleka durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki genç oyuncusu Jackson Muleka, takımını sırtlamaya devam ediyor. Belçika'da istenilen performansı sergileyemeyen Demokratik Kongolu oyuncu, Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Göztepe maçında şov yaptı
Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçta Göztepe'yi 3-2 yenen Kasımpaşa'da Muleka, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
- 4 maç; 4 gol, 2 asist
- Ligde oynadığı 4 karşılaşmada, 4 gol ve 2 asistle oynayan genç oyuncu, Belçika'da 19 maçta sadece 2 gol atmıştı. Sezon sonunda Liege'e dönecek olan Muleka'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.