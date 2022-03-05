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Kasımpaşalı Jackson Muleka durdurulamıyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'den transfer ettiği Jackson Muleka adeta durdurulamıyor. 22 yaşındaki oyuncu, geldiği günden bu yana takımının en önemli gol silahlarından birisi haline dönüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kasımpaşalı Jackson Muleka durdurulamıyor
Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinçleri

Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki genç oyuncusu Jackson Muleka, takımını sırtlamaya devam ediyor. Belçika'da istenilen performansı sergileyemeyen Demokratik Kongolu oyuncu, Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Göztepe maçında şov yaptı

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçta Göztepe'yi 3-2 yenen Kasımpaşa'da Muleka, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

  • 4 maç; 4 gol, 2 asist
  • Ligde oynadığı 4 karşılaşmada, 4 gol ve 2 asistle oynayan genç oyuncu, Belçika'da 19 maçta sadece 2 gol atmıştı. Sezon sonunda Liege'e dönecek olan Muleka'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi
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Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi

Jackson Muleka'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Jackson Muleka'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
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