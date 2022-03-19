Spor Kasımpaşalı Jackson Mulekadan 6 maçta 5 gol
FUTBOL FUTBOL

Kasımpaşalı Jackson Muleka’dan 6 maçta 5 gol

Kasımpaşa’nın Kongolu santrforu Jackson Muleka, forma giydiği 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kasımpaşalı Jackson Muleka’dan 6 maçta 5 gol
Jackson Muleka ligde 6 maçta beş gol attı

Süper Lig’in 30. haftasında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’a konuk olan Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin golleri 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin’den geldi.

Lacivert-beyazlı ekip ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, devre arasında Belçika ekiplerinden Standard Liege’den kiralanan Muleka, Kasımpaşa forması giydiği 6 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Kongolu santrfor, ligde Alanyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe’nin (2) ardından Yeni Malatyaspor’a da golünü attı.

Malatya'da kazanan Kasımpaşa
SPOR
Malatya'da kazanan Kasımpaşa

Cihat Arslan: "Farklı planların da içine girmemiz gerekiyor"
SPOR
Cihat Arslan: "Farklı planların da içine girmemiz gerekiyor"


İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
300 bin fidan

300 bin fidan

​Marmaris küllerinden doğuyor.
Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza

18 araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı.

Bakanı Nebati, Antalya'da 'TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda konuşuyor.

Aile kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.
Evlat acısı evini sattırdı

Evlat acısı evini sattırdı

​'Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.