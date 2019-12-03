MİLLİ TAKIM

Katarlı futbolcudan asker selamı

Birleşik Arap Emirlikleri'ni kupa dışına iten Katar'da forvet oyuncusu Akram Afif, attığı golden sonra asker selamı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akram Afif, daha önceki gol sevinçlerinde de asker selamını kullanmıştı.

Akram Afif, daha önceki gol sevinçlerinde de asker selamını kullanmıştı.

Körfez Ülkeleri Kupası'nda Katar ile BAE karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2 kazanan Katar adını yarı finale yazdırdı. Maça ise attığı golden sonra asker selamı veren Akram Afif damga vurdu.

Karşılaşmada iki gol birden atarak yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcu, sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Akram Afif'in bu gol sevinci için sosyal medyada "Türkiye'ye destek mesajı yolladı" şeklinde yorumlar yapıldı. Genç oyuncu daha önceki gol sevinçlerinde de asker selamını kullanmıştı.

İşte Afif'in BAE'ye attığı golden sonra yaşadığı sevinç;


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