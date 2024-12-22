Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4 ile 71. dakikada Victor Osimhen (2), 29 ile 87.dakikada Barış Alper Yılmaz (2) ve 51. dakikada Yunus Akgün attı. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken kaydetti.





Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 44 yaparak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Kayserispor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.





Sarı-kırmızılılar 14'ü Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 müsabakada, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.





Galatasaray, verilen ara sonrası ligin 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.





Maçtan önemli dakikalar

2' Galatasaray, Kayserisporlu Attamah ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

4' Osimhen'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14' Sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda uçarak topa yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

29' Osimhen'in Kayserispor ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunu kaleci Onur ayakları ile çeldi. Dönen topa hareketlenen Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

42' Ali Karimi'nin kaleye gönderdiği topta Muslera, topu son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

51' Kayserispor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topu kendi yarı alanının ortalarında kapan Yunus Akgün, hızla rakip yarı sahaya geçti. Aynı oyuncunun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

62' Oyuna alanına giren bir taraftar, Muslera ile fotoğraf çektirmek istedi. Olaylar nedeniyle maç bir süre durdu.

71' Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

87' Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın kalecinin kapattığı köşeye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-5.





90+7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altı pas içerisinde Sanchez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'den dönen topu topu savunma uzaklaştırdı.





Maçla ilgili önemli notlar

Kayseri'de 4 eksik

Kayserispor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kaleci Bilal Bayazıt, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Carlos Mane, Galatasaray maçında forma giyemedi.





3 maç sonra Kayseri'de kazandı

Galatasaray bu galibiyetle ayrıca Kayserispor'u 3 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar son olarak 13 Mart 2021 tarihinde Kayseri'yi dış sahada mağlup etmiş daha sonraki 3 karşılaşmada ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.





Victor Osimhen, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, mücadelenin 4. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 72. dakikasında bir kez sahneye çıkan Osimhen, Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu. Böylece Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı. 25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa Ligi'nde de 3 gol bulunuyor.

Yunus Akgün'den, üst üste 4. maçta gol

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, maçın 51. dakikasında ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı gönderdi. Akgün, bu golle üst üste 4. maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Avrupa'da da Malmö karşısında gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün, ligdeki gol sayısını 5'e çıkarırken, Avrupa Ligi'nde de 5 gol kaydetti.





Deplasmanda henüz kaybetmedi

Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların hepsinden galip ayrılırken 17 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Abdülkerim Bardakcı "dalya" dedi

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.





Okan Buruk en kısa sürede ulaştı

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de görev yaptığı 90 maçın 75'ini kazanan Okan Buruk (9B 6M), Christoph Daum'un rekorunu (Fenerbahçe; 103 maç) kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.





Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 8 yaptı

Barış Alper Yılmaz, Kayserispor mücadelesinin 29 ve 87. dakikalarında sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Yılmaz ayrıca Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşadı.





Kayserispor - Galatasaray maç sonucu





Kayserispor - Galatasaray maç özeti

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