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Kayserispor-Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili gözaltı kararı

Kayserispor-Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili gözaltı kararı

09:537/01/2025, Salı
AA
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Taraftarlardan bazıları maç oynanırken sahaya girmişti.
Taraftarlardan bazıları maç oynanırken sahaya girmişti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.

Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözaltına alındı


Polis ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilişkin çalışma yaptı.


Olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Taraftarların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




#Süper Lig
#Kayserispor
#Galatasaray

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