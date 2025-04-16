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Kayserispor Jakirovic'le puanları topluyor

Kayserispor Jakirovic'le puanları topluyor

13:3516/04/2025, Çarşamba
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor ile Kasımpaşa, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic basın toplantısında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor ile Kasımpaşa, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic basın toplantısında konuştu.

Kayserispor, Bosna-Hersekli teknik direktörü Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 10 maçta hanesine 20 puan yazdırdı.

Trendyol Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 20 puan topladı. Sinan Kaloğlu’nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic, çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Kayserispor’un Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:


Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor 0

Kayserispor:3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0



#Kayserispor
#Süper Lig
#Sergej Jakirovic
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