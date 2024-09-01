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Spor

Kayserispor'da Otabek Shukurov Arabistan'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fahia ile ön sözleşme imzaladı.

16:12 - 1/09/2024 Pazar
DHA
Otabek Shukurov
Otabek Shukurov

Sarı-kırmızılı takımın geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan 400 bin dolar bonservis geliri elde ettiği ve resmi açıklamanın yarın yapılacağı öğrenildi.


Süper Lig'de mücadele eden ve mevcut yönetim kurulunun çabası ile kadro yapısını korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl devre arasında Karagümrük'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Özbekistan Milli Takım futbolcusu Otabek Shukurov ile yollarını ayırma kararı aldı. Özbek orta saha oyuncusu Shukurov'un Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fahia ile ön sözleşme imzaladığı ve sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncunun bu transferinden 400 bin dolar bonservis geliri elde edeceği öğrenildi.


Shukurov'un, sürekli forma şansı bulabileceği bir ekipte oynamak istediğini Kayserispor yönetim kuruluna ilettiği, sarı-kırmızılı ekibin de bu transferi yarın resmi olarak duyuracağı belirtildi.

#Kayserispor
#Otabek Shukurov
#Arabistan
44 dakika önce
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