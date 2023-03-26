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Spor

ÖZET | Kazakistan-Danimarka: 3-2

Euro 2024 Elemeleri H Grubu'nda Kazakistan, 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Kazakistan-Danimarka maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:47 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kazakistan, Danimarka'yı geriden gelip yendi

Kazakistan, Danimarka'yı geriden gelip yendi

Kazakistan, Euro 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Danimarka'yı 3-2 yendi.

Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı.

Nelsson 90 dakika oynadı

Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Rasmus Höjlund'dan geldi.

Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Nelsson, maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Larsen ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.




#Kazakistan
#Danimarka
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
12 dakika önce
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