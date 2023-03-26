Kazakistan, Danimarka'yı geriden gelip yendi
Kazakistan, Euro 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Danimarka'yı 3-2 yendi.
Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı.
Nelsson 90 dakika oynadı
Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Rasmus Höjlund'dan geldi.
Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Nelsson, maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Larsen ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.