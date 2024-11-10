Kenan Yıldız'dan harika gol! Juventus Torino derbisini kazandı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, sahasında Torino'yu konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Simone Sozza düdük çaldı. Torino derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Juventus oldu.

Bu sonucun ardından puanını 24 yapan Juventus zirve takibini sürdürdü. Torino ise 14 puanda kaldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı golü idol olarak gördüğü Alessandro Del Piero'nun doğum günü olması nedeniyle İtalyan efsaneye armağan etti. Del Piero da Kenan'ın bu jestini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Harika maç ve gol, teşekkür ederim" yorumunda bulundu.