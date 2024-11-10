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Kenan Yıldız'dan harika gol! Juventus Torino derbisini kazandı

Kenan Yıldız'dan harika gol! Juventus Torino derbisini kazandı

09:4310/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
DHA
Yeni Şafak
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Kenan Yıldız bu sezon 4. golünü kaydetti.
Kenan Yıldız bu sezon 4. golünü kaydetti.

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 12. haftasında sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etti. Maçta ikinci golü, milli futbolcu kafayla ağlara gönderdi. İşte Kenan Yıldız'ın o golü...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, sahasında Torino'yu konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Simone Sozza düdük çaldı. Torino derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Juventus oldu.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Timothy Weah ve 84'üncü dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.


Bu sonucun ardından puanını 24 yapan Juventus zirve takibini sürdürdü. Torino ise 14 puanda kaldı.


KENAN YILDIZ'IN ATTIĞI GOL



Del Piero'ya armağan etti


Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı golü idol olarak gördüğü Alessandro Del Piero'nun doğum günü olması nedeniyle İtalyan efsaneye armağan etti. Del Piero da Kenan'ın bu jestini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Harika maç ve gol, teşekkür ederim" yorumunda bulundu.




#Juventus
#Kenan Yıldız
#Torino

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