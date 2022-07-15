Kim Min-Jae Rennes'de

Bir süreden beri Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Fransa yolcusu.

25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, 19 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı. Rennes’in yıllık 2.2 milyon Euro ücretini kabul eden Kim Min-Jae’nin, Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanına katılmadığı ve Fransa’ya giderek Rennes ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kalidou Koulibaly’nin Chelsea’ye gitme ihmaline karşılık Fenerbahçe’den Kim Min-Jae’yi transfer etmek isteyen Napoli transfer pazarlıklarında sarı-lacivertli kulübün istediği bonservis bedeline yakın teklif yapmayınca devre dışında kaldı.

REKLAM

Eski hocasının yanına gidiyor

Rennes Teknik Direktör Bruno Genesio, daha önce yaptığı açıklamada, “Kim olabildiğince yükseğe çıkmak isteyen hırslı bir oyuncu. Avrupa’ya gelmek istediğini biliyordum ve bunu Fenerbahçe’yle başardı. Umarım bu transferi kısa sürede gerçekleştiririz” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Kim Min-Jae’yi 2021-22 sezonu başında Beijing Guoan’dan 3 milyon Euro bonservis ödeyerek almıştı. Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ve Kim Min-Jae de Çin ekibinde birlikte çalışmıştı.

Diğer yandan Fenerbahçe’nin Kim Min-Jae’nin boşluğunu bonservisi elinde olan Jason Denayer ile doldurabileceği öne sürülüyor.