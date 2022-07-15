Spor Kim Min-Jae Rennesde
TRANSFER

Kim Min-Jae Rennes'de

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi konusunda Rennes ile anlaşma sağladı. İki kulüp 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Güney Koreli stoper Fransa’ya giderek Rennes Kulübü ile sözleşme imzalayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min-Jae Rennesde
Sarı-lacivertli formayla 39 maça çıktı ve 1 gol attı.

Bir süreden beri Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Fransa yolcusu.

25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, 19 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı. Rennes’in yıllık 2.2 milyon Euro ücretini kabul eden Kim Min-Jae’nin, Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanına katılmadığı ve Fransa’ya giderek Rennes ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kalidou Koulibaly’nin Chelsea’ye gitme ihmaline karşılık Fenerbahçe’den Kim Min-Jae’yi transfer etmek isteyen Napoli transfer pazarlıklarında sarı-lacivertli kulübün istediği bonservis bedeline yakın teklif yapmayınca devre dışında kaldı.

Eski hocasının yanına gidiyor

Rennes Teknik Direktör Bruno Genesio, daha önce yaptığı açıklamada, “Kim olabildiğince yükseğe çıkmak isteyen hırslı bir oyuncu. Avrupa’ya gelmek istediğini biliyordum ve bunu Fenerbahçe’yle başardı. Umarım bu transferi kısa sürede gerçekleştiririz” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Kim Min-Jae’yi 2021-22 sezonu başında Beijing Guoan’dan 3 milyon Euro bonservis ödeyerek almıştı. Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ve Kim Min-Jae de Çin ekibinde birlikte çalışmıştı.

Diğer yandan Fenerbahçe’nin Kim Min-Jae’nin boşluğunu bonservisi elinde olan Jason Denayer ile doldurabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den Jason Denayer harekatı: Teklif yapıldı
SPOR
Fenerbahçe'den Jason Denayer harekatı: Teklif yapıldı
Satışı yasaklanıyor

Satışı yasaklanıyor

​Milyonlarca anne ve bebeği ilgilendiren karar: Kullananlar dikkat!
36 mezartaşını kırdılar

36 mezar
taşını kırdılar

​İstanbul'daki Yahudi mezarlığına çirkin saldırı.
İstiklâl ve istikbâl davası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı.

Balta ve satırlı görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gökyüzü Türk bayrağı ve pankartlarla kaplandı.

İstanbullular dikkat: Alternatif güzergahlar duyuruldu.
90 km hızla esip<br>tekneleri batırdı

90 km hızla esip
tekneleri batırdı

Meteoroloji uyarmıştı: ​Şiddetli rüzgar Ayvalık'ı vurdu.
15 Temmuz için<br>sekiz saatlik yürüyüş

15 Temmuz için
sekiz saatlik yürüyüş

​Polis ekipleri yürüyen vatandaşa eskortluk yaptı.

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, sokağa çıkarız."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.