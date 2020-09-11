Galatasaray'da büyük hedef Kondogbia

Orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu transferi yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim; Valencia’dan Geoffrey Kondogbia.

Haber bekleniyor

İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

PSG'nin de gündeminde

Galatasaray’ın, Valencia’nın gözden çıkardığı Kondogbia için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de PSG olduğu belirtildi. Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan PSG’nin, Kondogbia’yı da alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı.

Galatasaray'a kötü haber: Coulibaly başka takıma transfer oldu Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan, Malili orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'i 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.Kiralık gittiÜlkesinin milli takımında forma giymediği için Premier Lig'de oynama kriterine uymayan 19 yaşındaki oyuncunun Belçika ekibi Beerschot'a kiralandığı açıklandıGalatasaray'ın da transfer gündeminde olan Ismaila Coulibaly, 3 yıllığına Beerschot'ta forma giyecek.Galatasaray 19 yaşındaki yeteneğin peşinde: 'Dünya yıldızı olabilir'