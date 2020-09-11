Galatasaray'da büyük hedef Kondogbia

İspanyol basını, Galatasaray'ın Valencia’dan Geoffrey Kondogbia için temaslarda bulunduğunu yazdı. Transferdeki en büyük engelin ise PSG olduğu bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu transferi yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim; Valencia’dan Geoffrey Kondogbia.
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İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.
PSG'nin de gündeminde
Galatasaray’ın, Valencia’nın gözden çıkardığı Kondogbia için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de PSG olduğu belirtildi. Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan PSG’nin, Kondogbia’yı da alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı.
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