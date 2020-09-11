TRANSFER

Kondogbia Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'da büyük hedef Kondogbia

İspanyol basını, Galatasaray'ın Valencia’dan Geoffrey Kondogbia için temaslarda bulunduğunu yazdı. Transferdeki en büyük engelin ise PSG olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kondogbia, Valencia formasıyla çıktığı 99 maçta 7 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Kondogbia, Valencia formasıyla çıktığı 99 maçta 7 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu transferi yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim; Valencia’dan Geoffrey Kondogbia.

Haber bekleniyor

İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Kondogbia'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 22.5 milyon euro.
Kondogbia'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 22.5 milyon euro.
Reuters

PSG'nin de gündeminde

Galatasaray’ın, Valencia’nın gözden çıkardığı Kondogbia için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de PSG olduğu belirtildi. Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan PSG’nin, Kondogbia’yı da alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı.

Galatasaray'a kötü haber: Coulibaly başka takıma transfer oldu
Galatasaray'a kötü haber: Coulibaly başka takıma transfer oldu

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İnterli futbolcu orta sahadan kendi kalesine attı!
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İnterli futbolcu orta sahadan kendi kalesine attı!

İnter'de forma giyen Geoffrey Kondogbia, İnter ve Chelsea arasında oynanan maçta orta sahadan kendi kalesine müthiş bir gol attı.

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