Spor Konyasporda hedef Ekuban
TRANSFER

Konyaspor'da hedef Ekuban

Süper Lig'de 1 maç eksikle 2. sırada bulunan Konyaspor transferde sıcak günler yaşıyor. Yeşil-beyazlı ekip Trabzonspor'un eski futbolcusu Ekuban'ı transfer etmek için bir kez daha girişimlere başladı.

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Haber Merkezi DHA
Konyasporda hedef Ekuban
Ekuban bu sezon Genoa formasıyla 20 maça çıktı ve 1 gol 1 asist yaptı

İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.

İttifak Holding Konyaspor, transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmelere devam ediyor. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ara verilen görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.

Caleb Ekuban kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 23 Mart 1994 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen Caleb Ekuban profesyonel futbol kariyerine Chievo Verona takımında başladı. 27 yaşındaki Ganalı futbolcu sırasıyla Chievo Verona, Südtirol, Lumezzane, Renate, FK Partizan, Leeds United, Trabzonspor ve Genoa formaları giydi. sezon başında Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Ekuban Gana milli Takımının formasını da terletti. Bu sezon İtalyan ekibiyle 20 resmi maça çıkan oyuncu bir gol ve bir asistle oynadı.


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