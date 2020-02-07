Kral Kupası'nda büyük sürpriz: Real ve Barça veda etti

Real Madrid, tek maç üzerinden oynanan İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde saha avantajını iyi kullanamadı.

Eden Hazard, Gareth Bale, Dani Carvajal, ve Casemiro gibi önemli futbolcularından yoksun mücadele eden eflatun-beyazlılar, San Sebastian kentinin takımı Real Sociedad'a elenmekten kurtulamadı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Norveçli futbolcu Martin Odegaard ile öne geçen Real Sociedad, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Sociedad, İsveçli 20 yaşındaki forveti Alexander Isak'ın 54 ve 56. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı.

Müsabakanın 59. dakikasında Marcelo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye indiren Real Madrid'e konuk ekip, 69. dakikada Mikel Merino'yla karşılık verdi: 1-4.

Real Madrid'in 81. dakikada Rodrygo ve 90+3. dakikada Nacho ile bulduğu goller maçın kaderini değiştirmeye yetmezken, sahadan 4-3 galip ayrılan Real Sociedad, Granada ile Mirandes'in ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü ekip oldu.

Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Inolvidable!!!!! 💙⚪️ Aurrera @RealSociedad!!!! pic.twitter.com/qNzsUNO7bm — Miguel Ángel Moyá (@M_A_Moya) 6 Şubat 2020

Barça da elendi

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek elendi.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ev sahibi Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü, uzatmaların oynandığı 93. dakikada İnaki Williams attı.

Barcelona'da Gerard Pique 80. dakikada sakatlanarak, oyundan çıktı.

Bilbao kentindeki San Mames Stadı'ndaki maçı 49 bin 154 kişinin izlediği ve bunun stat rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

😍 ¡¡Lo conseguimos!!🔴⚪️



💪 Goazen Athletic ‼️



💭 #BiziAmetsa 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/cnrOXE1tzq — Athletic Club (@AthleticClub) 6 Şubat 2020

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan Real Sociedad 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile Villarreal'i eledi.

Yarı final eşleşmeleri bugünkü çekilişte belli olacak.