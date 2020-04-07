PREMİER LİG

Kulübü resmen açıkladı: Yıldız futbolcu askere gidiyor

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min'in karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
İngiliz ekibiyle 222 maça çıkan Son, 83 gol atarken, 44 de asist kaydetti.

İngiliz ekibiyle 222 maça çıkan Son, 83 gol atarken, 44 de asist kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

  • İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

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