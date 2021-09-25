Laf çok icraat yok: Terim'in açıklamaları camiayı rahatsız ediyor

Süper Lig’deki son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alan ve sezonun 6 maçı geride kalırken 10 puan bırakan Galatasaray’da oklar teknik direktör Fatih Terim’e çevrilmeye başladı. Terim’in özellikle karşılaşma sonraları yaptığı açıklamalar camiada ve taraftarlarda rahatsızlığa yol açtı. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldığı karşılaşmada takımda top yapan tek isim olan Morutan ile 2 gol birden atan Emre’nin kenara alınması şaşkınlık oluşturdu. Terim karşılaşma sonrası, “Emre Kılınç sakatlandığı için değiştirmek zorunda kaldık. Morutan topla iyi ama defansif anlamda takımı biraz daha güçlendirmek istedim” dese de taraftarları tatmin edemedi.

TARAFTARLARI KARŞISINA ALIYOR

Sarı-kırmızılılar, ligdeki bir sonraki maçında Alanyaspor’a sahasında tek golle boyun eğerken tribünler, Yedlin, Babel, Ömer Bayram gibi isimleri ıslıklarla protesto etti. Terim, maçın ardından, “Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Maalesef devamlılık olmadı. Ali Sami Yen’deki maçlarda taraftarımız oyunculara tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel’e ‘yuh’ çekmek, yani... Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz” dedi. Açıklamalar, Terim’in taraftarları karşısına alması olarak yorumlandı.

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YİNE 1 OCAK VURGUSU

Son olarak Kayserispor deplasmanından gol atamadan 3 farklı yenilgiyle dönen Galatasaray’da Terim, “Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. 1 Ocak’ta daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak” dedi. Sezon başında kadroyu kendisi oluşturan Terim’in, gerek taktik gerek oyuncu tercihleri açısından yaptığı yanlışları takıma mal etmeye çalıştığı yorumları geldi. Terim’in, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine ara transfer dönemini işaret etmesinin sabırları taşırmak üzere olduğu kaydedildi. Taraftarların, Terim’e daha fazla süre vermek istemediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

KADROYU YİNE DEĞİŞTİRİYOR

Süper Lig’de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, ideal kadrosunu oluşturmakta güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 13 resmi mücadelede 13 farklı kadroyla sahaya çıktı. Son olarak 3-0 yenildiği Kayserispor maçına 6 değişiklik yaparak çıkan Aslan, Göztepe maçında bir kez daha ilk 11’de farklılıklar yapacak. Sarı-kırmızılıların, İzmir ekibiyle oynayacağı maçta da en az 6 değişikliğe imza atması bekleniyor. Göztepe maçında üç puan hasretini dindirmek isteyen sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, Kayseri deplasmanında bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen isimleri kenara çekecek. Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı ve Alpaslan Öztürk’ün yedek kalması bekleniyor.

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DİNLENENLER DÖNÜYOR

Son haftalarda sık sık hatalı goller yese de Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera koruyacak. DeAndre Yedlin, performansı beğenilmese de Sacha Boey’in henüz hazır olmaması sebebiyle sağ bekte forma giymeye devam edecek. Stoper hattında ise Luyindama-Nelsson ikilisi görev yapacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda en çok forma giyen oyuncuların başında gelen Patrick van Aanholt da sol bekteki yerini koruyacak. Galatasaray’da en büyük değişiklik orta sahada yaşanacak. Kayseri deplasmanına götürülmeyen Berkan ve Cicaldau, ilk 11’e dönecek. Bu ikili Assunçao ile birlikte görev yapacak. Kanatlarda ise önceki maça yedek kulübesinde başlayan Morutan ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. En uçta ise Kayserispor maçında dinlendirilen Halil Dervişoğlu gol arayacak.

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