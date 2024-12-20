LeBron James Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırdı

Böylece LeBron James artık kariyerinde sayı sıralamasında 1'inci, dakika sıralamasında 1'inci, asist sıralamasında 4'üncü ve top çalma sıralamasında 8'inci sırada yer alıyor.

James, 11.838 play-off dakikasına ek olarak, 2003 yılında liseden mezun olduktan sonra NBA'e 1 numaralı sıradan girdiğinden beri toplamda yaklaşık 70.000 dakika, yani 1.458 tam maç oynadı. Yıldız basketbolcu ayrıca NBA kariyer saha içi şut denemesi ve top kaybı rekorlarını elinde bulundururken, asist sıralamasında dördüncü, top çalma sıralamasında sekizinci ve ribaund sıralamasında 29'uncu sırada yer alıyor.