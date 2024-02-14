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Spor

Real Madrid Brahim Diaz'ın golüyle Leipzig'i mağlup etti |ÖZET

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü dakika 49' Brahim Diaz attı. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Leipzig - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:53 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:53 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid avantajla döndü.
Real Madrid avantajla döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Leipzig'e konuk oldu. Madrid karşılaşmayı 1-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golü dakika 49' Brahim Diaz kaydetti.

Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'e forma şansı vermedi.

Karşılaşmanın rövanş 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Santiago Bernabau'da oynanacak.

LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ SONUCU

LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Leipzig - Real Madrid maçının özetini izlemek için

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI


#Real Madrid
#Leipzig
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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