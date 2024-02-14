Real Madrid avantajla döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Leipzig'e konuk oldu. Madrid karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golü dakika 49' Brahim Diaz kaydetti.
Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'e forma şansı vermedi.
Karşılaşmanın rövanş 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Santiago Bernabau'da oynanacak.
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI
#Real Madrid
#Leipzig
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce