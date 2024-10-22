Açıklamalarda bulunan Bonucci, "Başkan Gravina'nın teklifini kabul etmekten gurur duyuyorum ve bu deneyime hazırım. Maviyi giymek için geri dönmek gerçekten heyecan verici olacak. Benim için gözlemleme, çalışma ve öğrenme zamanı." dedi.