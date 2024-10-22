İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başladığını açıkladı.
Fenerbahçe formasıyla 2023-24 sezonu sonunda futbolu bırakan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, antrenörlük kariyerine adım attı.
İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başladığını açıkladı.
Açıklamalarda bulunan Bonucci, "Başkan Gravina'nın teklifini kabul etmekten gurur duyuyorum ve bu deneyime hazırım. Maviyi giymek için geri dönmek gerçekten heyecan verici olacak. Benim için gözlemleme, çalışma ve öğrenme zamanı." dedi.