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Leonardo Bonucci o ismi işaret etti: 'Fenerbahçe'ye çok şey katabilir'

Leonardo Bonucci o ismi işaret etti: 'Fenerbahçe'ye çok şey katabilir'

18:578/10/2024, Tuesday
G: 8/10/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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Leonardo Bonucci
Leonardo Bonucci

Fenerbahçe formasıyla kariyerini noktalayan İtalyan Leoanardo Bonucci, kulüp, taraftar ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Bonucci, "Fenerbahçe'nin çok tutkulu bir taraftar grubu var. Gerçekten harikaydılar. Çok güzel zaman geçirdim." ifadeleri kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla kariyerini noktalayan İtalyan Leoanardo Bonucci Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.


Bonucci, sarı-lacivertlilerdeki kariyeri, kulüp, taraftar ve Jose Mourinho'nun gelişi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.


Leonardo Bonucci'nin kısa röportajı şöyle:

"Fenerbahçe, çok büyük ve önemli bir kulüp. Orada çok güzel zaman geçirdim."


"Fenerbahçe'nin çok tutkulu bir taraftar grubu var. Gerçekten harikaydılar. Bana gösterdikleri sevgiyi asla unutamam."


"Mourinho'nun göreve gelmesi ve onun tecrübeleri Fenerbahçe'ye çok şey katabilir."




#Leonardo Bonucci
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho

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