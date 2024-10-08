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Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi

13:438/10/2024, Salı
AA
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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli ara öncesinde haftayı BAY geçen Fenerbahçe'de, gözler Samsunspor maçına çevrildi. Sarı lacivertli kulüp, 9. hafta oynanacak olan mücadele için çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.


Salonda core çalışmalarıyla başlayan idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Fenerbahçe
#mourinho
#samsunspor

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