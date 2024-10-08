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THY EuroLeague'in 2. haftasında Türk derbisi oynanacak

THY EuroLeague'in 2. haftasında Türk derbisi oynanacak

Haber Merkezi
13:368/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı yarın başlayacak. EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'in 2. haftası yarın başlayacak.


Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak.


Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

İlk hafta maçlarını kazanan iki Türk takımının maçı 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da oynanacak.


THY EuroLeague'de 2. haftanın programı şöyle:

9 Ekim Çarşamba

20.00 Monaco-Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin)

21.00 Kızılıyıldız-Baskonia (Belgrad Arena)


10 Ekim Perşembe

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid-Partizan (Wizink Center)


11 Ekim Cuma

21.15 Olympiakos-Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona-Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol (Unipol Forum)

#THY EuroLeague
#Anadolu Efes
#Fenerbahçe BEKO

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