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Spor

Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. 36 yaşındaki isim sarı-lacivertlilerde forma giyen ilk İtalyan oyuncu oldu. Bonucci, 19 numaralı formayı giyecek.

22:02 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:30 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sözleşmesi 6 aylık.
Sözleşmesi 6 aylık.

Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci ile anlaşma sağlandığını açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'nin formasını giyecek.


Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.


Leonardo Bonucci’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz"


Fenerbahçe'nin Bonucci paylaşımı:


İlk İtalyan

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe Kulübü'nün formasını giyen ilk İtalyan futbolcu olacak.

19 numarayı giyecek

Bonucci, sarı-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.


Fenerbahçe'den 'Savunma sanatçısı Leonardo Bonucci' paylaşımı:






#Fenerbahçe
#Leonardo Bonucci
#Sözleşme
13 saat önce
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