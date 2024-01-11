Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor’u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe 50 puana ulaşarak devre arasını lider tamamlandı. Fenerbahçe'nin başında 6. kez 5 ve üzeri farklı galibiyet elde eden İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'u yakaladı. Sarı-lacivertliler Konyaspor maçının ardından gol sayısını 56’ya çıkararak Süper Lig tarihine geçti.