Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'nin formasını giyecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.
Leonardo Bonucci’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz"
Fenerbahçe'nin Bonucci paylaşımı:
İlk İtalyan
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe Kulübü'nün formasını giyen ilk İtalyan futbolcu olacak.
19 numarayı giyecek
Bonucci, sarı-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.