LİGUE 1

Lille'den tarihi satış: Kasalarını doldurdular

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti. Lille kulübü Pepe'nin satışından 80 milyon euro gelir elde ederken bu yaz transfer döneminde yaptığı satışlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Haber Merkezi AA
Nicolas Pepe, gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.

Nicolas Pepe, gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.

Fotoğraf: ÖZGÜR KABAN

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolcunun bonservisi için 80 milyon euro ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.

  • 2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.

Lille kulübünün bu yaz transfer döneminde yaptığı satışlar;

  • Nicolas Pépé 80 M€
  • Rafael Leão 35 M€
  • Thiago Mendes 22 M€
  • Youssouf Koné 9 M€
  • Anwar El Ghazi 9 M€


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