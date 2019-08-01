Lille'den tarihi satış: Kasalarını doldurdular

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Futbolcunun bonservisi için 80 milyon euro ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.
- 2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.
Lille kulübünün bu yaz transfer döneminde yaptığı satışlar;
- Nicolas Pépé 80 M€
- Rafael Leão 35 M€
- Thiago Mendes 22 M€
- Youssouf Koné 9 M€
- Anwar El Ghazi 9 M€
Lille kulübünün yaptığı satışlar
Nicolas Pépé 💰 80 M€
Rafael Leão 💰 35 M€
Thiago Mendes 💰 22 M€
Youssouf Koné 💰 9 M€
Anwar El Ghazi 💰 9 M€
Toplam: 155 M€ pic.twitter.com/7xizOC76rf
Lille kulübünün yaptığı satışlar
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