Liverpool'dan kritik kayıp.
Liverpool, İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Crystal Palace galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool 71 puanla 3. sırada kaldı. Crystal Palace puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.
LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Liverpool
#Crystal Palace
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce