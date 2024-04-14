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Spor

Liverpool sahasında Crystal Palace'a mağlup oldu |ÖZET

İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool 71 puanla 3. sırada kaldı. Liverpool - Crystal Palace maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:20 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 18:30 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Liverpool'dan kritik kayıp.
Liverpool'dan kritik kayıp.

Liverpool, İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.


Konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.


Crystal Palace galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.


Bu sonucun ardından Liverpool 71 puanla 3. sırada kaldı. Crystal Palace puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.



LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU


LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Crystal Palace maçının özetini izlemek için

PREMİER LİG PUAN DURUMU

PREMİER LİG GOL KRALLIĞI


#Liverpool
#Crystal Palace
#İngiltere Premier Lig
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