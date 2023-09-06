Luan Peres şoku

Luan Peres'in sakatlığı nüksetti.
Fenerbahçe'de Luan Peres'in dizindeki sakatlığı nüksetti. Brezilyalı stoper ameliyat olması durumunda en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durumda lisansının devre arasına kadar dondurulması planlanıyor.
Luan Peres, geçen sezon Rennes maçında dizini kale direğine çarparak sakatlanmış, arka çapraz bağlarında zedelenme meydana gelmişti. O dönem ameliyat olmamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Sağlık heyeti bu kez 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ameliyat olması önverisinde bulunuyor. Luan Peres'in önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatması bekleniyor.