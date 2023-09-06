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Spor

Luan Peres şoku

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in dizindeki sakatlığı nüksetti. Peres'in ameliyat olması gündemde.

11:03 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Luan Peres'in sakatlığı nüksetti.

Luan Peres'in sakatlığı nüksetti.

Fenerbahçe'de Luan Peres'in dizindeki sakatlığı nüksetti. Brezilyalı stoper ameliyat olması durumunda en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durumda lisansının devre arasına kadar dondurulması planlanıyor.


Luan Peres, geçen sezon Rennes maçında dizini kale direğine çarparak sakatlanmış, arka çapraz bağlarında zedelenme meydana gelmişti. O dönem ameliyat olmamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.


Sağlık heyeti bu kez 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ameliyat olması önverisinde bulunuyor. Luan Peres'in önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatması bekleniyor.






#Fenerbahçe
#Luan Peres
#sakatlık
1 saat önce
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