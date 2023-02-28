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Spor

Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Modric'in yanı sıra Dominik Livakovic ve Josko Gvardiol'un da giydikleri formaları teslim ettiklerini belirterek, "Bu formaları 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan hükümeti ve halkı, Türkiye'deki depremler için büyük bir dayanışma gösteriyor. Spor dünyasının da gösterdiği dayanışmaya müteşekkiriz" dedi.

12:10 . 28/02/2023 Salı
DHA
Luka Modric

Luka Modric

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük deprem felaketleri sonrası depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımlar sürüyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin Fas ile F Grubu'nda oynadığı ilk maçta giydiği 10 numaralı formasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne gönderdi.


"Destek olmak için göndereceğiz"

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti" dedi.

Kıran ayrıca, "Dominik Livakovic, Josko Gvardiol ve Luka Modric'in formalarını 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan hükümeti ve halkı, Türkiye'deki depremler için büyük dayanışma gösteriyor. Spor dünyasının da gösterdiği dayanışmaya müteşekkiriz. 3 futbolcu da hatıralarından kıymetli parçaları geliri depremzedelere gönderilmek üzere büyükelçiliğimize teslim etti. 'Omuz Omuza' kampanyasında en iyi şekilde değerlendirilerek, depremzedelerimize bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu Modric de video mesajında, "Tüm Türk dostlarıma selamlar. Bu zor zamanlarda size güç ve dualarımı yolluyorum. Güçlü kalın. Sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.


#Luka Modric
#Yavuz Selim Kıran
#Kahramanmaraş deprem
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Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
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