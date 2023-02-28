Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti" dedi.

Kıran ayrıca, "Dominik Livakovic, Josko Gvardiol ve Luka Modric'in formalarını 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan hükümeti ve halkı, Türkiye'deki depremler için büyük dayanışma gösteriyor. Spor dünyasının da gösterdiği dayanışmaya müteşekkiriz. 3 futbolcu da hatıralarından kıymetli parçaları geliri depremzedelere gönderilmek üzere büyükelçiliğimize teslim etti. 'Omuz Omuza' kampanyasında en iyi şekilde değerlendirilerek, depremzedelerimize bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.