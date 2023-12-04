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Spor

Luis Suarez Gremio'dan ayrıldı

Uruguaylı yıldız Luis Suarez, bir sezon formasını giydiği Brezilya ekibi Gremio’ya gol attığı maçın ardından veda etti.

13:42 - 4/12/2023 Monday
Güncelleme: 13:44 - 4/12/2023 Monday
IHA
Suarez taraftarlarla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
Suarez taraftarlarla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

Brezilya Serie A’nın 37. haftasında Gremio, konuk ettiği Vasco da Gama’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin tek golü 46. dakikada Luis Suarez’den geldi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşma sonrası Gremio’ya veda etti.




Uruguaylı futbolcu, 32 maçta formasını giydiği Gremio’da 15 gol sevinci yaşarken, 11 de asist katkısı sağladı. Mavi-siyahlılar, 20 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak topladığı 65 puanla 4. sırada yer alıyor.


Suarez attığı 15 golle, 19 golü bulunan Paulinho ve 17 kez gol sevinci yaşayan Tiquinho Soares’in ardından Hulk ile Brezilya Serie A’da gol krallığı yarışında 3. sırada bulunuyor.







#Brezilya Serie A
#Gremio
#Luis Suarez
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