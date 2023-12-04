Luis Suarez Gremio'dan ayrıldı

Brezilya Serie A’nın 37. haftasında Gremio, konuk ettiği Vasco da Gama’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin tek golü 46. dakikada Luis Suarez’den geldi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşma sonrası Gremio’ya veda etti.