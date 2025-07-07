Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Luka Modric'in yeni takımı belli oldu

Luka Modric'in yeni takımı belli oldu

16:497/07/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Modric, 13 sezon Real Madrid forması giydi.
Modric, 13 sezon Real Madrid forması giydi.

İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, Luka Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allegri, 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun gelecek ay kadroya katılacağını belirterek, Modric için "olağanüstü bir oyuncu" ifadesini kullandı.


57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo, Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika oyuncular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim" değerlendirmesinde bulundu.




2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.


Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.


Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.





#Milan
#Luka Modric
#Massimiliano Allegri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı