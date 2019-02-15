Luyindama haftanın 11'inde

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde son 32 turu ilk ayağının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu.
Galatasaray'ın konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 yenildiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve takımının tek golünü kaydeden Demokratik Kongo Cumhuriyetli savunma oyuncusu, haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
- Kaleci: Daniel Vukovic (Genk)
- Savunma: Vladimir Coufal (Slavia Prag), Christian Luyindama (Galatasaray), Ludek Pernica (Viktoria Plzen), Cesar Azpilicueta (Chelsea)
- Orta saha: Alfonso Pedraza (Villarreal), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ross Barkley (Chelsea), Diego Lainez (Real Betis)
- Forvet: Jose Callejon (Napoli), Ruben Sobrino (Valencia)
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